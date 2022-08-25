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Закликають приєднати Маріуполь до Росії: прокуратура оголосила підозри колаборантам

Фото: Закликають приєднати Маріуполь до Росії: прокуратура оголосила підозри колаборантам (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Фейковий мер Маріуполя та його псевдозаступники прислужують ворогу та агітують місцевих приєднати Маріуполь до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

Керівник Донецької обласної прокуратури Павло Угровецький заочно оголосив чергові підозри окупаційній "верхівці" Маріуполя.

Фейковий мер міста та його чотири псевдозаступники підбурюють місцеве населення підтримати ідею приєднання Маріуполя до Російської Федерації. Такі дії прокуратура розцінила, як посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Угровецький повідомив, що стосовно окупаційного мера міста та його трьох "заступників" розслідували справу по факту державної зради, яку вже направили до суду. Також окупаційний мер підозрюється у колабораційній діяльності.

Псевдочиновникам загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що раніше поліція викрила колишніх освітян із Маріуполя у колабораційній діяльності. Дві жінки отримали фейкові посади в одному із захоплених університетів.

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