Призывали к захвату власти: в трех областях Украины задержали агитаторов

В трех регионах Украины задержали интернет-агитаторов. Они призывали к захвату власти и изменению границ государства.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, в Днепре, Черкассах и Сумской области действовала межрегиональная сеть агитаторов. Они на персональных страницах запрещенных в Украине соцсетей размещали материалы касательно изменения границ Украины и призывали к захвату власти, свержению конституционного строя и созданию "специальных территориальных общин народовластия".

В Днепропетровской области к распространению этих материалов мог быть причастен руководитель двух общественных объединений. Следствие утверждает, что агитаторы из Черкасс и Сумской области получали материалы из пропагандистских интернет-изданий России и сайтов незаконных вооруженных формирований.

Фигурантам расследования сообщили о подозрениях по ч.2 статьи 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение государственного строя или на захват государственной власти) и по ч.1 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

В четверг сообщалось, что в Черкассах задержали жителя, который в интернете распространял материалы с призывом к изменениям государственной границы Украины. Он делал это с личного аккаунта в соцсетях.

В ноябре в Чернигове задержали иностранца, который пытался создать ячейку агитаторов агрессивной войны. Он принадлежал к группировке, созданной на территории России.