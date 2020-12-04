ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Призывали к захвату власти: в трех областях Украины задержали агитаторов

Автор: Роман Тверденко

В трех регионах Украины задержали интернет-агитаторов. Они призывали к захвату власти и изменению границ государства.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, в Днепре, Черкассах и Сумской области действовала межрегиональная сеть агитаторов. Они на персональных страницах запрещенных в Украине соцсетей размещали материалы касательно изменения границ Украины и призывали к захвату власти, свержению конституционного строя и созданию "специальных территориальных общин народовластия".

В Днепропетровской области к распространению этих материалов мог быть причастен руководитель двух общественных объединений. Следствие утверждает, что агитаторы из Черкасс и Сумской области получали материалы из пропагандистских интернет-изданий России и сайтов незаконных вооруженных формирований.

Фигурантам расследования сообщили о подозрениях по ч.2 статьи 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение государственного строя или на захват государственной власти) и по ч.1 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

В четверг сообщалось, что в Черкассах задержали жителя, который в интернете распространял материалы с призывом к изменениям государственной границы Украины. Он делал это с личного аккаунта в соцсетях.

В ноябре в Чернигове задержали иностранца, который пытался создать ячейку агитаторов агрессивной войны. Он принадлежал к группировке, созданной на территории России.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины агитаторы