Призывал поддержать оккупантов. В Киевской области задержали коллаборанта

В Киевской области полицейские задержали мужчину, поддерживавшего страну-агрессора. Мужчина призывал признать власть оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.
Отмечается, что в поселке Ставище 26-летний местный житель склонял общину к сотрудничеству с российскими войсками. Он выкрикивал пророссийские лозунги и призывы к нарушению суверенитета Украины. Кроме того, мужчина угрожал взорвать местное отделение полиции.
Правоохранители задержали злоумышленника и сообщили подозрение за недопустимые публичные призывы к поддержке агрессора по ч. 1 ст. 111-1 УК. Сейчас коллаборант находится под стражей.
Напомним, СБУ разоблачила коллаборанта в Днепре, сотрудничавшего с оккупационными войсками.
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