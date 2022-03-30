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Закликав підтримати окупантів. У Київській області затримали колаборанта

Фото: у Київській області затримали колаборанта (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Київській області поліцейські затримали чоловіка, що підтримував країну-агресора. Чоловік закликав визнати владу окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що у селищі Ставище 26-річний місцевий житель схиляв громаду до співпраці з російськими військами. Він викрикував проросійські лозунги та заклики до порушення суверенітету України. Крім того, чоловік погрожував підірвати місцеве відділення поліції.

Правоохоронці затримали зловмисника та повідомили підозру за неприпустимі публічні заклики до підтримки агресора за ч. 1 ст. 111-1 ККУ. Наразі колаборант знаходиться під вартою.

Нагадаємо, СБУ викрила колаборанта у Дніпрі, що співпрацював з окупаційними військами.

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