Призыв Зеленского восстанавливать Донбасс поддержал только Ярославский, - эксперты

Известный украинский бизнесмен, владелец и президент группы DCH Александр Ярославский единственный на инвестиционном форуме в Мариуполе поддержал призыв президента Владимира Зеленского восстанавливать Донбасс. Об этом заявил ряд экспертов, пишет "Дело".

"Заявление Ярославского о том, что он готов инвестировать 100 млн долларов в восстановления донецкого аэропорта является сигналом о том, что в Украине есть люди, готовые осуществить реальное вложение денег в восстановление инфраструктуры после урегулирования конфликта", - подчеркнул глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Как известно, на форуме в Мариуполе только владелец группы DCH Александр Ярославский публично поддержал намерения Зеленского по Донбассу, анонсировав инвестпроект строительства нового аэропорта в Донецке вместо разрушенного.

"Основной вопрос этого форума — восстановление Донбасса. Пока я сюда ехал, у меня появилось конкретное предложение правительству Украины: я готов инвестировать 100 млн долларов в строительство нового аэропорта в Донецке. Если будут все условия для строительства аэропорта, который был практически полностью разрушен, я готов заняться этим проектом, применить в рамках восстановления Донбасса опыт моей компании по строительству и эксплуатации аэропортов", — сказал Ярославский.

В подтверждение своих намерений бизнесмен привел успешный опыт своих аналогичных проектов в Харькове и Днепре.

"Ближайший из моих проектов, о котором вы, вероятно, слышали, — реконструкция международного аэропорта в Днепре. Надеюсь, что в рамках государственно-частного партнерства мы в апреле будущего года начнем строительство аэропорта. Это займет около 2,5 лет, по нашим оценкам, пассажиропоток нового аэропорта составит 4 миллиона человек в год. Это совершенно конкретный проект, который стартует буквально весной", — заявил Ярославский.

Ранее президент украинского аналитического центра Александр Охрименко также прокомментировал намерений Ярославского.

"Ярославский успешный украинский бизнесмен, который готов помочь после восстановления мира на Донбассе восстанавливать аэропорт. Как видите, есть инвестор. Как можно не доверять Ярославскому? Осталась самая малость — разоружить боевиков, убрать их с территории "ДНР", "ЛНР" — и аэропорт восстановят", — резюмировал Охрименко.