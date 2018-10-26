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Призов кримчан до армії РФ: прокуратура подала звернення до Міжнародного кримінального суду

Новини » Суспільство    26.10.2018 - 12:57
Фото: Міжнародний кримінальний суд (facebook.com/fondsk)
Фото: Міжнародний кримінальний суд (facebook.com/fondsk)

Росія вже призвала до своєї армії понад 12 тис. жителів анексованого Криму

Прокуратура Криму передала до Міжнародного кримінального суду звернення щодо незаконного призову жителів анексованого Криму до служби у збройних силах Російської Федерації (РФ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Зазначається, що загалом з весни 2015 року в ході 7 призовних кампаній до російської армії призвали не менше 12 229 українських громадян.

"Порушивши норми міжнародного гуманітарного права, державні органи РФ створили на півострові загальну атмосферу "примусу", направлену на тих, хто відмовляється вступати до лав армії окупанта", - зазначили в прокуратурі.

Також додали, що примушування мешканців Криму служити в збройних формуваннях або збройних силах Російської Федерації забороняється національним кримінальним законодавством України  і нормами міжнародного гуманітарного права. 

"Так, згідно ст. 438 КК України порушення законів та звичаїв війни, а також віддання наказу про вчинення таких дій караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років", - сказали в прокуратурі Криму.

Крім того, прокуратура розпочала досудове розслідування кримінального правопорушення за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Звернення до Міжнародного кримінального суду було підготовано прокуратурою АР Крим спільно з Кримською правозахисною групою, Регіональним центром прав людини та Українською Гельсінською спілкою з прав людини.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував відправляти в армію студентів на літніх канікулах для вирішення проблеми ухилення від служби в армії

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