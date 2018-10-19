Лукашенко пропонує відправляти в армію під час літніх канікул

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.ua)

Таким чином в Білорусі намагаються вирішити проблему ухиляння від армії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував відправляти в армію на літніх канікулах для вирішення проблеми ухилення від служби в армії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

Під час зустрічі зі студентами у п'ятницю, 19 жовтня, Лукашенко сказав, що, наприклад, після першого курсу пропонується отримати початкову військову підготовку. Після другого вони вже зможуть освоїти військову спеціальність.

"Але залежно від того, до чого він більше схильний і чим займається у вузі. Якщо він радіоелектронікою займається, значить, буде С-300 освоювати", - сказав президент Білорусі.

На його думку, таким чином студенти фактично побувають в армії, не відриваючись від навчання. Але зараз приймати таке рішення не планується - опрацьовуються різні варіанти.

Нагадаємо, нещодавно у Рівненській області Служба безпеки України одного з об'єднаних міських військових комісаріатів затримала на хабарі керівника підрозділу.