Прізвище на "М"? Зеленський висміяв нікчемні погрози росіян через системи Patriot
Президент України Володимир Зеленський висміяв погрози окремих російських нікчем, через можливу передачу нашій країні ППО Patriot.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського в інтерв’ю французьким телеканалам TF1 і LCI.
"Погрози від деяких їх офіційних осіб щодо наявності Patriot на нашій землі, вони смішні. Я вважаю, це говорить алкоголь в організмі деяких цих офіційних осіб, які дуже часто не тверезими щось формулюють і комусь погрожують", - заявив президент.
Відповідаючи на питання, чи не йдеться саме про того, чиє прізвище починається на "М" (ймовірно, Дмитро Медведєв, заступник голови Ради Безпеки Росії), президент іронічно відповів: "Можливо. Я думаю, що він вже давно ні на що не починається, він вже давно закінчився".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Медведєв пригрозив знищувати Patriot у разі їх передачі Україні.
Водночас секретар РНБО Олексій Данілов назвав заяви жалюгідного заступника голови Ради Безпеки Росії "написами в нужниках" та закликав припинити його цитувати.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.