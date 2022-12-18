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Прізвище на "М"? Зеленський висміяв нікчемні погрози росіян через системи Patriot

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Неділя 18 грудня 2022 12:20
Прізвище на "М"? Зеленський висміяв нікчемні погрози росіян через системи Patriot Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський висміяв погрози окремих російських нікчем, через можливу передачу нашій країні ППО Patriot.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського в інтерв’ю французьким телеканалам TF1 і LCI.

"Погрози від деяких їх офіційних осіб щодо наявності Patriot на нашій землі, вони смішні. Я вважаю, це говорить алкоголь в організмі деяких цих офіційних осіб, які дуже часто не тверезими щось формулюють і комусь погрожують", - заявив президент.

Відповідаючи на питання, чи не йдеться саме про того, чиє прізвище починається на "М" (ймовірно, Дмитро Медведєв, заступник голови Ради Безпеки Росії), президент іронічно відповів: "Можливо. Я думаю, що він вже давно ні на що не починається, він вже давно закінчився".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Медведєв пригрозив знищувати Patriot у разі їх передачі Україні.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов назвав заяви жалюгідного заступника голови Ради Безпеки Росії "написами в нужниках" та закликав припинити його цитувати.

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