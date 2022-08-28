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Призвал "заморозить" войну. Мельник отменил приглашение в Украину премьера Саксонии

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Берлин, Воскресенье 28 августа 2022 12:46
Призвал "заморозить" войну. Мельник отменил приглашение в Украину премьера Саксонии Фото: бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник (germany mfa gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который с октября завершит работу на этом посту, отменил приглашение в Украину премьера земли Саксония. Это произошло после того, как Михаэль Кречмер призвал к перемирию с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мельника в Twitter.

"Вашей абсурдной риторикой о заморозке войны вы подыгрываете Путину и питаете российскую агрессию. Я приглашал вас в Украину. Теперь это приглашение отменено. Ваш визит нежелателен. Точка", - написал он.

Что сказал премьер Саксонии

Отметим, недавно Михаэль Кречмер заявил, что Германия якобы должна выступить посредником в войне между Россией и Украиной и обеспечить, "чтобы эта война была заморожена", а также он выступил за то, чтобы сохранить закупку российского сырья.

На что посол Мельник ему уже отвечал. По его словам, украинцы выступают за то, чтобы "засунуть голову (Кречмера, - ред.) в морозильную камеру, чтобы заморозить воспаленные фантазии".

"Ваше постоянное попустительство военному преступнику Путину вызывает отвращение", - сказал Мельник.

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Мельник Германия
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