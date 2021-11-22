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Призвал к массовым беспорядкам: СБУ задержала организатора "референдума" на Донбассе

Новина українською →
Донбасс, Понедельник 22 ноября 2021 11:58
Призвал к массовым беспорядкам: СБУ задержала организатора "референдума" на Донбассе Фото: СБУ задержала организатора "референдума" на Донбассе (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины задержала одного из организаторов псевдореферендума 2014 года на Донбассе. Злоумышленник призвал срывать государственные флаги и голосовать за присоединение региона к так называемой "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-центр СБУ.

По информации правоохранителей, мужчина также призывал людей к массовым беспорядкам под видом проведения митингов и общественных собраний.

Установлено, что такую "деятельность" организовал руководитель местной коммерческой структуры вместе с сообщниками, были зафиксированы факты их провокационных действий на территории Великоновоселковского района.

После чего мужчина покинул подконтрольную украинской власти территорию Донецкой области, и длительное время скрывался в оккупированном Крыму.

Впоследствии, в 2017 году следователи заочно сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ и объявили в розыск.

Однако недавно правоохранители получили информацию о том, что злоумышленник вернулся "по личным делам" на подконтрольную украинской власти территорию региона.

После чего сотрудники СБУ установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

Сейчас идет следствие для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к этим преступлениям.

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Служба безопасности Украины Донбасс ДНР
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