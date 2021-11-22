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Закликав до масових заворушень: СБУ затримала організатора "референдуму" на Донбасі

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Донбас, Понеділок 22 листопада 2021 11:58
Закликав до масових заворушень: СБУ затримала організатора "референдуму" на Донбасі Фото: СБУ затримала організатора "референдуму" на Донбасі (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України затримала одного з організаторів псевдореферендуму 2014 року на Донбасі. Зловмисник закликав зривати державні прапори та голосувати за приєднання регіону до так званої "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією правоохоронців, чоловік також підбурював людей до масових заворушень під виглядом проведення мітингів та громадських зібрань.

Встановлено, що таку "діяльність" організував керівник місцевої комерційної структури разом зі спільниками, було зафіксовано факти їх провокаційних дій на території Великоновосілківського району.

Після чого чоловік залишив підконтрольну українській владі територію Донецької області і тривалий час переховувався на окупованому півострові Крим.

Згодом, у 2017 році слідчі заочно повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ і оголосили у розшук.

Однак нещодавно правоохоронці отримали інформацію про те, що зловмисник повернувся "в особистих справах" на підконтрольну українській владі територію регіону.

Після чого співробітники СБУ встановили місцезнаходження підозрюваного і затримали його.

Наразі триває слідство для встановлення всіх обставин незаконної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до цих злочинів.

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Служба безпеки України Донбас ДНР
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