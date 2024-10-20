Призовників, які оформлятимуть паспорт, автоматично внесуть до "Оберігу", - ТЦК

В Україні дані призовників від 16 до 25 років, що оформлятимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру "Оберіг". Уряд ухвалив відповідну постанову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецький обласний ТЦК та СП .

"Уряд України ухвалив постанову, що дозволяє автоматично перевіряти та оновлювати дані про призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Молоді люди віком від 17 до 25 років зможуть ставати на облік як призовники без необхідності відвідування територіальних центрів комплектування і проходження медичної комісії. Інформація буде автоматично збиратися з інших державних реєстрів, що зекономить час як для працівників ТЦК, так і для самих призовників", - йдеться у повідомленні

Молоді люди від 16 до 25 років, які оформлюють паспорт, автоматично будуть внесені до реєстру "Оберіг" без необхідності проходження військово-лікарської комісії. Це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном.

"Крім того, хлопці до 25 років будуть братися на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії, у тому числі ті, які перебувають за кордоном", - додали в ТЦК.

Оновлення даних для чоловіків від 16 до 60 років

Оновлені дані про всіх чоловіків віком від 16 до 60 років буде отримано з реєстрів Державної міграційної служби, Міністерства юстиції та Адміністрації Державної прикордонної служби.

"Це дозволить уникнути випадків, коли повістки надсилаються померлим особам або тим, хто перебуває під вартою. Також нововведення виправить помилки в персональних даних", - констатують у військкоматі.

Актуальність електронних військових документів для чоловіків віком 18-60 років, що перебувають за кордоном, буде перевірятися через взаємодію з ДМС. Це забезпечить точність даних і зменшить вплив людського фактору на процес перевірки.