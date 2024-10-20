Призывников, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в "Оберег", - ТЦК

В Украине данные призывников от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр "Оберег". Кабмин принял соответствующее постановление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкий областной ТЦК и СП .

"Правительство Украины приняло постановление, позволяющее автоматически проверять и обновлять данные о призывниках, военнообязанных и резервистах. Молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет смогут становиться на учет как призывники без необходимости посещения территориальных центров комплектования и прохождения медицинской комиссии. Информация будет автоматически собираться с других государственных реестров, что сэкономит время как для работников ТЦК, так и для самих призывников", - говорится в сообщении

Молодые люди от 16 до 25 лет, оформляющие паспорт, автоматически будут внесены в реестр "Оберег" без необходимости прохождения военно-врачебной комиссии. Это касается и тех, кто проживает за границей.

"Кроме того, ребята до 25 лет будут браться на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии, в том числе находящиеся за границей", - добавили в ТЦК.

Обновление данных для мужчин от 16 до 60 лет

Обновленные данные обо всех мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет будут получены из реестров Государственной миграционной службы, Министерства юстиции и Администрации государственной пограничной службы.

"Это позволит избежать случаев, когда повестки присылаются умершим лицам или находящимся под стражей. Также нововведение исправит ошибки в персональных данных", - констатируют в военкомате.

Актуальность находящихся за рубежом электронных военных документов для мужчин в возрасте 18-60 лет будет проверяться через взаимодействие с ГМС. Это обеспечит точность данных и снизит влияние человеческого фактора на процесс проверки.