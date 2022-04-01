Визнання Росії країною-терористом, заборонена символіка та податки: Рада провела засідання
Сьогодні, 1 квітня Верховна рада провела пленарне п'яте пленарне засідання з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Під час якого нардепи голосували за визнання РФ країною-терористом, заборону її воєнної символіки та розгялнули низку законопроектів щодо податків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.
Крім того, на відкритті засіданні була присутня й президентка Європейського Парламента Роберта Мецола.
Що розглянула Рада
Так, сьогодні нардепи проголомували за 21 законопроект, а саме:
- 7210 - забезпечення допоміжними засобами реабілітації на осіб, які постраждали від війни // в цілому (318 голосів)
- 4147 - введення часткових кваліфікацій, що дасть можливість швидше працевлаштовуватися при відсутності відповідної освіти // в цілому (319)
- 7209 - додаткові підстави звільнення від мобілізації для вагітних жінок-військовослужбовців або у відпустці для догляду за дитиною. Також одного з подружжя, якщо обоє проходять військову службу і мають дитину // в цілому (317)
- 7180 - вдосконалення засад організації та ведення руху опору (технічні уточнення) // знову в цілому (323)
- 7217 - закріплення правила, що вступ в ТРО може бути тільки за місцем реєстрації або (під час війни) в районах де безпосередньо ведуться бойові дії // в цілому (319)
- 7226 - безкоштовна медична реабілітація та медична допомога для військовослужбовців, які брали участь у бойових діях // в цілому (323)
- 7229 - встановлення грошової винагороди за добровільно передану ЗСУ придатну для застосування бойову техніку держави-агресора. Літак та корабель 1 млн доларів, танк 100 тисяч доларів, бронетранспортер 50 тисяч доларів та інші цікаві позиції // в цілому (320)
- 5542-1 - стовідсоткове гарантування вкладів в усіх банках під час війни + повністю включені норми мого закону 7224, що прискорить продаж військових облігацій // в цілому (298)
- 7232 - підвищення податків на 50% для компаній, які не захотіли йти з Росії // перше читання (309)
- 7234 - чергові податкові зміни: зняття будь-яких обмежень для переходу на 2% систему податків та завозити матеріал для виготовлення бронежилетів та броньовані автівки без ПДВ та мита. Також багато спрощень для бізнесу під час війни // в цілому (320)
- 7233 - встановлюється 0 ставка ПДВ також на альтернативне моторне паливо та більш широке використання біопалива // перше читання (270)
- 7198 - створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від Держави // перше читання (307)
- 7228 - зупинення перебігу строків, пов’язаних з охороною прав інтелектуальної власності // в цілому (321)
- 7221 - допускається державна допомога під час війни та рік після неї (зараз існують законодавчі обмеження пов’язанні з конкурентним правом) // в цілому (320)
- 7169 - націоналізація майна громадян та юридичних осіб РФ, а також громадян України, які публічно заперечують війну // в цілому (305)
- 7176 - звільнення членів наглядових рад за неприбуття на місце роботи негайно в умовах війни // друге читання (286)
- 7058 - порядок укомплектування спеціалізованих прокуратур військовослужбовцями, їх відрядження до органів прокуратури // в цілому (292)
- 7236 - удосконалення закону про ТікТокерів. Уточняються терміни щодо джерел інформації від органів країн-партнерів, а також до правомірних суб’єктів поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ // в цілому (320)
- 7172-1 - заборона політичних партій, які виправдовують чи заперечують збройну агресію Росії проти України // перше читання (302)
- 7192 - особливості оренди державного та комунального майна під час війни // друге читання (310)
- 7214 - заборона символіки, яка використовується збройними силами окупанта у війні проти України // перше читання (311)
Як повідомили у прес-центрі "Слуги народу" народні депутати ухвалили законопроєкт №7214, який забезпечує захист України в інформаційному просторі, забороняє використання російської неонацистської символіки та визнає Росію державою-терористом.
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