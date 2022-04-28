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Признание России спонсором терроризма. В ОП назвали последствия для страны-агрессора

Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Офиса президента Андрей Ермак объяснил последствия для России после признания ее спонсором терроризма. Это может значительно повлиять на российскую экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ермака в Telegram.

Соответствующее решение США усилит давление на Россию. В частности, после признания РФ страной-спонсором терроризма будут введены дополнительные штрафы, ограничения на иностранную помощь, запрет на экспорт оборонных товаров, которые еще больше ослабят Российскую Федерацию.

Напомним, вчера госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США изучают возможность объявить Россию спонсором терроризма.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал США объявили Россию государством-спонсором терроризма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Офис президентаАндрей ЕрмакРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты Америки