Признали ошибку. Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины готова отменить матч против РФ

Решение о проведении товарищеского футбольного матча сборной России с Боснией и Герцеговиной было ошибкой.

Об этом заявил представитель Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины Фуад Чолпа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

Чолпа также заявил, что будет просить ассоциацию отменить запланированный футбольный матч. Позже также член президиума Футбольной Ассоциации Боснии и Герцеговины Желько Комшич отметил, что, по его мнению, после поднявшегося общественного внимания этот матч не состоится.

Вчера стало известно, что национальная команда Боснии и Герцеговины планирует поехать на товарищеский матч 19 ноября в Россию. Сообщалось, что футбольная ассоциация Боснии получит за этот матч 200 тысяч евро.