Визнали помилку. Футбольна асоціація Боснії і Герцеговини готова скасувати матч проти РФ

Рішення про проведення товариського футбольного матчу збірної Росії з Боснією і Герцеговиною було помилкою.
Про це заявив представник Футбольної асоціації Боснії і Герцеговини Фуад Чолпа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
Чолпа також заявив, що проситиме асоціацію скасувати запланований футбольний матч. Пізніше також член Президії Футбольної асоціації Боснії і Герцеговини Желько Комшич зазначив, що, на його думку, цей матч не відбудеться.
Вчора стало відомо, що національна команда Боснії і Герцеговини планує поїхати на товариський матч 19 листопада в Росію. Повідомлялося, що Футбольна асоціація Боснії отримає за цей матч 200 тисяч євро.
Нагадаємо, що Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА та ФІФА з вимогою не допустити проведення товариського матчу збірних Росії та Боснії, який запланований на 19 листопада в Санкт-Петербурзі.
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