Визнали помилку. Футбольна асоціація Боснії і Герцеговини готова скасувати матч проти РФ

Рішення про проведення товариського футбольного матчу збірної Росії з Боснією і Герцеговиною було помилкою.

Про це заявив представник Футбольної асоціації Боснії і Герцеговини Фуад Чолпа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

Чолпа також заявив, що проситиме асоціацію скасувати запланований футбольний матч. Пізніше також член Президії Футбольної асоціації Боснії і Герцеговини Желько Комшич зазначив, що, на його думку, цей матч не відбудеться.

Вчора стало відомо, що національна команда Боснії і Герцеговини планує поїхати на товариський матч 19 листопада в Росію. Повідомлялося, що Футбольна асоціація Боснії отримає за цей матч 200 тисяч євро.