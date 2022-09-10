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Визнали помилку. Футбольна асоціація Боснії і Герцеговини готова скасувати матч проти РФ

Фото: Боснія і Герцеговина готова скасувати футбольний матч проти РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Рішення про проведення товариського футбольного матчу збірної Росії з Боснією і Герцеговиною було помилкою.

Про це заявив представник Футбольної асоціації Боснії і Герцеговини Фуад Чолпа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Чолпа також заявив, що проситиме асоціацію скасувати запланований футбольний матч. Пізніше також член Президії Футбольної асоціації Боснії і Герцеговини Желько Комшич зазначив, що, на його думку, цей матч не відбудеться.

Вчора стало відомо, що національна команда Боснії і Герцеговини планує поїхати на товариський матч 19 листопада в Росію. Повідомлялося, що Футбольна асоціація Боснії отримає за цей матч 200 тисяч євро.

Нагадаємо, що Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА та ФІФА з вимогою не допустити проведення товариського матчу збірних Росії та Боснії, який запланований на 19 листопада в Санкт-Петербурзі.

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Босния и ГерцеговинаРосійська ФедераціяФутбол