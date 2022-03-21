Признаки подготовки вторжения армии Беларуси, расстрел дома престарелых, захват гуманитарной колонны: новости за выходные

Генштаб ВСУ фиксирует признаки подготовки вторжения армии Беларуси, российские войска в упор расстреляли из танка дом для пожилых людей в Кременной Луганской области, оккупанты захватили в плен гуманитарную колонну. Подробнее о том, что произошло на выходных, 19-20 марта - в материале РБК-Украина.

Война России с Украиной: последние новости

По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, сегодня фронт замер. Сейчас ведутся тактические действия, поскольку ни у одной из сторон не хватает сил для перелома ситуации, однако украинские военные действуют лучше оккупантов.

Спасибо белорусам. На сегодня нет сообщения по ж/д путям с Украиной, - глава УЗ

Российская Федерация не сможет вести свои военные эшелоны по железной дороге в Украину через Беларусь. Благодаря белорусским железнодорожникам, пути непригодны для этого. Об этом заявил руководитель "Укрзализныци" Александр Камышин.

"Я недавно обращался к белорусским железнодорожникам с призывом не выполнять преступные приказы и не вести российские военные эшелоны в сторону Украины. На сегодняшний день я могу сказать, что ж/д сообщения между Украиной и Беларусью нет. Я не буду уточнять детали, но я благодарен белорусским железнодорожникам за то, что они делают", - отметил он.

Российского офицера наказали за слабую организацию фейковой "ХНР", - Генштаб ВСУ

Российский военный получил выговор за слабую работу в создании фейковой "Херсонской народной республики". Оккупанты столкнулись с сильным украинским сопротивлением. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Кремлевское руководство недовольно тем, что нет даже условно-показательной "картинки".

Генштаб ВСУ фиксирует признаки подготовки вторжения армии Беларуси

На сегодня фиксируются признаки подготовки вторжения армии Беларуси на территорию Украины. Она может принять участие в российской агрессии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штата ВСУ.

"Зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. Силы обороны нашего государства готовы к отпору", - говорится в сообщении.

РФ перебрасывает террористов для очередной попытки убийства руководства Украины, - разведка

Российские оккупанты перебрасывают в Украину очередные террористические группы. Их направляют для очередной попытки ликвидации высшего руководства страны.

По данным разведки, Путин лично отдал приказ на проведение очередных атак одной из немногих доверенных лиц, все предыдущие попытки закончились провалом и ликвидацией террористов. "Ключевые "мишени" наемников, в частности: Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Денис Шмыгаль", - информируют в ГУР.

Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка

По данным украинской разведки, российская элита рассматривает на сегодня несколько вариантов отстранения президента Владимира Путина от власти. Среди них отравление, внезапная болезнь и несчастный случай. Украинская разведка отмечает, что в среде российской бизнес-политической элиты формируется влиятельная оппозиция к Путину.

Также сообщается, что в случае отстранения президента России Владимира Путина от власти его преемником может стать действующий директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников. По крайней мере, такой вариант рассматривают представители российской элиты.

Российские военные целыми подразделениями пишут рапорты с отказом воевать, - СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что из перехваченных разговоров российских военных стало известно, что они целыми подразделениями, в том числе старшие офицеры, пишут рапорты с отказом воевать на территории Украины. Оккупанты деморализованы большими потерями, плохим тыловым обеспечением и хищением средств генералами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение спикера СБУ Артема Дегтяренко.

"Российские воины не понимают смысл войны, убеждены, что их используют как "пушечное мясо" и отправляют на верную смерть. На фоне этого находящихся в Украине захватчиков ошеломила новость российских СМИ о задержании заместителя руководителя Росгвардии Романа Гаврилова", - заявил спикер СБУ.

Джонсон назвал 2 потенциальные цели Путина после Украины

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон уверен, что в случае поражения Украины Россия быстро найдет новые захватнические цели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьера на съезде Консервативной партии.

Джонсон сомневается, что Путин, в случае победы, остановится на Украине. Потенциальный успех РФ обернется последствиями для Грузии и Молдовы.

Польша призвала создать "План Маршалла №2" для Украины: привлечь самые богатые страны ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ЕС должен разработать план восстановления Украины по аналогии с "Планом Маршалла", в частности при поддержке самых богатых стран союза. Он пообещал поднять этот вопрос на заседании Совета Европы.

"На следующем заседании Европейского совета в Брюсселе я обговорю большой общеевропейский план восстановления Украины", - заявил Моравецкий.