Ознаки підготовки вторгнення армії Білорусі, розстріл будинку для людей похилого віку, захоплення гуманітарної колони: новини за вихідні

Генштаб ЗСУ фіксує ознаки підготовки вторгнення армії Білорусі, російські війська розстріляли з танка будинок для літніх людей у Кремінній Луганській області, окупанти захопили в полон гуманітарну колону. Докладніше про те, що сталося на вихідних, 19-20 березня - в матеріалі РБК-Україн.

Війна Росії з Україною: останні новини

За словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, станом на сьогодні фронт завмер. Наразі ведуться тактичні дії, оскільки у жодної зі сторін не вистачає сил для перелому ситуації, однак українські військові діють ліпше за окупантів.

Дякувати білорусам. На сьогодні немає сполучення залізницею з Україною, - глава УЗ

Російська Федерація не зможе вести свої військові ешелони залізницею до України через Білорусь. Завдяки білоруським залізничникам, колії непридатні для цього. Про це заявив керівник "Укрзалізниці" Олександра Камишина.

"Я нещодавно звертався до білоруських залізничників із закликом не виконувати злочинні накази і не вести російські військові ешелони в бік України. На сьогоднішній день я можу сказати, що залізничного сполучення між Україною та Білоруссю немає. Я не буду уточнювати деталі, але я вдячний білоруським залізничникам за те, що вони роблять", - зазначив він.

Російського офіцера покарали за слабку організацію фейкової "ХНР", - Генштаб ЗСУ

Російський військовий отримав догану за слабку роботу у створенні фейкової "Херсонської народної Республіки". Окупанти зіткнулися з сильним українським опором. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Кремлівське керівництво незадоволене тим, що немає навіть умовно-показової "картинки".

Генштаб ЗСУ фіксує ознаки підготовки вторгнення армії Білорусі

На сьогодні фіксуються ознаки підготовки вторгнення армії Білорусі на територію України. Вона може взяти участь у російській агресії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штату ЗСУ.

"Зафіксовано ознаки підготовки Збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України. Сили оборони нашої держави готові до відсічі", - йдеться в повідомленні.

РФ перекидає терористів для чергової спроби вбивства керівництва України, - розвідка

Російські окупанти перекидають в Україну чергові терористичні групи. Їх направляють для чергової спроби ліквідації вищого керівництва країни.

За даними розвідки, Путін особисто віддав наказ на проведення чергових атак одній з небагатьох довірених осіб, усі попередні спроби закінчились провалом та ліквідацією терористів. "Ключові "мішені" найманців, зокрема: Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль", - інформують в ГУР.

Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка

За даними української розвідки, російська еліта розглядає на сьогодні кілька варіантів відсторонення президента Володимира Путіна від влади. Серед них отруєння, раптова хвороба і нещасний випадок. Українська розвідка зазначає, що в середовищі російської бізнес-політичної еліти формується впливова опозиція до Путіна.

У разі відсторонення президента Росії Володимира Путіна від влади його наступником може стати чинний директор Федеральної служби безпеки (ФСБ) Олександр Бортніков. Принаймні, такий варіант розглядають представники російської еліти.

Російські військові цілими підрозділами пишуть рапорти з відмовою воювати, - СБУ

Служба безпеки України повідомила, що з перехоплених розмов російських військових стало відомо, що вони цілими підрозділами, в тому числі старші офіцери, пишуть рапорти з відмовою воювати на території України. Окупанти деморалізовані великими втратами, поганим тиловим забезпеченням і розкраданням коштів генералами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення спікера СБУ Артема Дегтяренка.

"Російські воїни не розуміють сенс війни, переконані, що їх використовують як" гарматне м'ясо " і відправляють на вірну смерть. На тлі цього загарбників приголомшила новина російських ЗМІ про затримання заступника керівника Росгвардії Романа Гаврилова", - заявив спікер СБУ.

Джонсон назвав 2 потенційні цілі Путіна після України

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон впевнений, що в разі поразки України Росія швидко знайде нові загарбницькі цілі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єра на з'їзді Консервативної партії.

Джонсон сумнівається, що Путін у разі перемоги зупиниться на Україні. Потенційний успіх РФ обернеться наслідками для Грузії та Молдови.

Польща закликала створити "План Маршалла №2" для України: залучити найбагатші країни ЄС

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ЄС повинен розробити план відновлення України за аналогією з "Планом Маршалла", зокрема за підтримки найбагатших країн союзу. Він пообіцяв порушити це питання на засіданні Ради Європи.

"На наступному засіданні Європейської Ради в Брюсселі я обговорю великий загальноєвропейський план відбудови України", - заявив Моравецький.