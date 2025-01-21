Призначив "бойові" за ремонт будинку доньки: ДБР викрило командира взводу

У Тернопільській області було викрито командира взводу, який майже рік нараховував підлеглому "бойові" за ремонт будинку своєї доньки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
За даними слідства, командир використовував підлеглого військовослужбовця для робіт на родинних об’єктах нерухомості із виплатою "бойових".
З'ясувалось, що військовослужбовці підрозділу були залучені до виконання завдань у зоні бойових дій. У квітні 2023 року командир взводу запропонував підлеглому солдату не їхати на передову, а відремонтувати будинок його доньки у Тернопільській області. За це він пообіцяв військовому нараховувати усі бойові доплати.
Підлеглий погодився і до грудня 2023 року не перебував на службі, а працював на приватному будівництві. За цей час солдату безпідставно нарахували та виплатили понад 1 млн грн грошового забезпечення та доплат за нібито участь в бойових діях.
Раніше РБК-Україна писало про те, що колишній комбриг однієї з бригад ТРО організував підвищені виплати для своєї дружини за участь у бойових діях. За даними РБК-Україна, мова про Герасименка Дмитра Дмитровича, який перебував на посаді командира 108 окремої бригади.
Також ДБР за рік викрило 120 посадовців, яких підозрюють у створенні схем для незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. Найчастіше фігурантами розслідувань ставали працівники ТЦК, МСЕК, лікарі та правоохоронці.
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