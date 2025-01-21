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Назначил "боевые" за ремонт дома дочери: ГБР разоблачило командира взвода

Вторник 21 января 2025 14:39
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Назначил "боевые" за ремонт дома дочери: ГБР разоблачило командира взвода Иллюстративное фото: ГБР разоблачило командира взвода в Тернопольской области (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Тернопольской области был разоблачен командир взвода, который почти год начислял подчиненному "боевые" за ремонт дома своей дочери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

По данным следствия, командир использовал подчиненного военнослужащего для работ на родственных объектах недвижимости с выплатой "боевых".

Выяснилось, что военнослужащие подразделения были привлечены к выполнению задач в зоне боевых действий. В апреле 2023 года командир взвода предложил подчиненному солдату не ехать на передовую, а отремонтировать дом его дочери в Тернопольской области. За это он пообещал военному начислять все боевые доплаты.

Фото: ГБР разоблачило командира взвода в Тернопольской области (dbr.gov.ua)

Подчиненный согласился и до декабря 2023 года не находился на службе, а работал на частном строительстве. За это время солдату безосновательно начислили и выплатили более 1 млн грн денежного обеспечения и доплат за якобы участие в боевых действиях.

Ранее РБК-Украина писало о том, что бывший комбриг одной из бригад ТРО организовал повышенные выплаты для своей жены за участие в боевых действиях. По данным РБК-Украина, речь о Герасименко Дмитрии Дмитриевиче, который находился на должности командира 108 отдельной бригады.

Также ГБР за год разоблачило 120 должностных лиц, которых подозревают в создании схем для незаконной переправки военнообязанных за границу. Чаще всего фигурантами расследований становились работники ТЦК, МСЭК, врачи и правоохранители.

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