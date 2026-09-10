Не призначили пенсію? ПФУ назвав умову для отримання субсидії

Йдеться про людей, які через недостатню кількість страхового стажу не набули права на пенсію після досягнення 60 років.

Водночас відсутність призначеної пенсії сама по собі не означає, що людина автоматично втрачає право на житлову субсидію.

Для призначення житлової субсидії необхідно відповідати ще двом вимогам:

мати щонайменше 15 років страхового стажу;

протягом періоду, за який враховуються доходи під час призначення субсидії, хоча б один місяць отримувати державну соціальну допомогу малозабезпеченій сім'ї.

Окрему увагу варто звернути на період, за який Пенсійний фонд враховує доходи домогосподарства.

Наприклад, якщо людина звертається за призначенням житлової субсидії у жовтні 2026 року - тобто на початку опалювального сезону - під час розрахунку беруться до уваги доходи за визначений попередній період.

У вказаному випадку йдеться про січень-червень. Якщо людина протягом цього періоду хоча б один місяць отримувала державну соціальну допомогу малозабезпеченій сім'ї, а також має не менше 15 років страхового стажу, вона може претендувати на призначення житлової субсидії навіть за відсутності права на пенсію за віком.

Таким чином, важливо не лише мати необхідний страховий стаж, а й врахувати, чи отримувала людина відповідну соціальну допомогу в період, який використовується для розрахунку субсидії.