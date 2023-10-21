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Призначено нового голову Південного регіонального управління Держприкордонслужби

Субота 21 жовтня 2023 19:34
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Призначено нового голову Південного регіонального управління Держприкордонслужби Фото: Південного регіонального управління Держприкордонслужби (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

У Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України відбулися кадрові зміни. Управління очолив бригадний генерал Юрій Петрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Південного регіонального управління в Facebook.

"У Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України відбулося представлення особовому складу нового начальника бригадного генерала Юрія Петріва", - йдеться в повідомленні.

Представив нового керівника голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

Дейнеко заявив, що бригадний генерал Юрій Петрів є одним з найдосвідченіших керівників у прикордонному відомстві. Зокрема, останні п’ять років він у найтяжчі часи ніс службу на сході України, також був заступником начальника Східного регіонального управління - начальником оперативно-військового управління Держприкордонслужби України.

"Його досвід військової служби в прикордонному відомстві та призначенням на посаду начальника Південного регіонального управління посилить охорону та оборону державного кордону на південному напрямку", - заявив Дейнеко.

У 2019-2022 роках Юрій Петрів очолював Луганський прикордонний загін імені Героя України полковника Євгена Пікуса.

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