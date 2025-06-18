Призначення голови БЕБ: з'явилися нові деталі скандалу навколо кандидата Скомарова

"Претендент на крісло очільника БЕБ Олександр Скомаров, який працює керівником підрозділу детективів НАБУ, підтвердив що батько має російський паспорт, але начебто отримав його для можливості виїзду з окупованої території Луганської області", - зазначає видання.

Однак за повідомленнями медіа та інформацією джерел, паспорт батько Скомарова отримав лише у січні 2024 року та ймовірно для того, щоб продати будинок та автомобіль вже за російським законодавством.

Документи, отримані журналістами, свідчать про процедуру підтвердження права власності на автомобіль Hyundai наступного місяця після отримання паспорта РФ – у лютому 2024 року, а потім його продаж вже за російськими законами.

"Вірогідно така сама процедура відбувалась і з будинком, який вказаний у декларації Олександра Скомарова як спільна власність з батьками", - зазначають автори розслідування

При цьому після повернення в Україну, як стверджує джерело журналістів, батько Скомарова нібито знов виїжджав за кордон 25 грудня 2024 року та міг повертатися в Новоайдар Луганської області, що як раз неможливо без російського паспорта.

"Остаточно Скомаров-старший приїхав в Київ лише нещодавно, перетнувши державний кордон 21 березня, вже в активну фазу конкурсу на директора БЕБ, щоб далі не компрометувати сина. Натомість мати Скомарова виїхала з окупованого міста у 2023 році та ніякий паспорт рф їй для цього потрібен не був", - наголошується в матеріалі.

Журналісти зазначили, що залишаються без відповіді й питання щодо зв’язків Скомарова з проросійськими політиками та підозрюваними особами, справи по яких розслідує НАБУ. За їхніми даними, на початку 2022 року дружина Скомарова, Ольга, перетинала кордон на авто Range Rover, який належить Марині Христенко, а за кермом був Андрій Гайла.

"Водій з прізвищем Гайла - це довірена особа депутата Закарпатської обласної ради 4-8 скликань від партії "Угорців України" - Чаби Пейтера, який з 2021 року є підозрюваним у справі НАБУ щодо недостовірного декларування та з 23 року перебував у розшуку. Через свого водія Андрія Гайлу, якого він давав родині НАБУшніка Скомарова, Пейтер володіє чвертю компанії "Берег Імперіал Табак", в якій ще одним із співзасновників є громадянин РФ Булгаков Володимир Михайлович", - пишуть журналісти.

За даними ЗМІ, власниця Range Rover, який коштує 200 тисяч доларів – дружина депутата Верховної Ради від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Федора Христенка. В декларації нардепа вказано, що родина володіє у Москві квартирою на 176 кв. м та трьома паркомісцями.