Призначене РФ керівництво допомагає загарбникам мародерити Запорізьку АЕС, - ЦНС
Призначений росіянами заступник директора тимчасово захопленої Запорізької атомної електростанції Едуард Атакіщєв допомагає військовим агресора вивозити зі станції незадіяне обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Місцеві жителі зазначають, що новий "керівник АЕС" був відряджений з Ростова-на-Дону. Він відповідає за підписання фіктивних угод про передання незатребуваного майна станції на потреби окупантів, а також їхнього розміщення на території об'єкту.
Сам Атакіщєв регулярно пересувається в оточенні військових і майже не з’являється в окупованому Енергодарі, а переважно перебуває у Москві. Вся діяльність Атакіщєва підпорядкована національному центру управління "оборони" РФ. Це чергове свдічення того, що росіяни планомірно перетворили ЗАЕС на військовий об’єкт.
"Центр національного спротиву дякує за передачу інформації про кожного ворога, й гарантує що вона не залишиться без уваги. Тимчасові "керівники" та їхні "заступники" отримують своє у час, коли найменше очікують", - йдеться у повідомленні.
Ситуація на Запорізькій АЕС
На початку березня 2022 року російські загарбники окупували Енергодар, а 4 березня - Запорізьку АЕС. Після захоплення, військові агресора замінували обладнання і технічні приміщення станції.
За кілька місяців усі реактори ЗАЕС перевели у стан "холодного зупину" для відвернення ядерної катастрофи.
У квітні цього року дрони атакували захисні оболонки реакторів. В українській розвідці заявили, що це була провокація РФ, щоб звинуватити в нападі Україну.
В НАЕК "Енергоатом" зазначили, що якщо в реакторах закінчиться паливо, на станції може трапитися ядерна катастрофа.
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