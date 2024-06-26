Назначенное РФ руководство помогает захватчикам мародерить Запорожскую АЭС, - ЦНС
Назначенный россиянами заместитель директора временно захваченной Запорожской атомной электростанции Эдуард Атакищев помогает военным агрессора вывозить со станции незадействованное оборудование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Местные жители отмечают, что новый "руководитель АЭС" был командирован из Ростова-на-Дону. Он отвечает за подписание фиктивных соглашений о передаче невостребованного имущества станции для нужд оккупантов, а также их размещение на территории объекта.
Сам Атакищев регулярно передвигается в окружении военных и почти не появляется в оккупированном Энергодаре, а преимущественно находится в Москве. Вся деятельность Атакищева подчинена национальному центру управления "обороны" РФ. Это очередное свидетельство того, что россияне планомерно превратили ЗАЭС в военный объект.
"Центр национального сопротивления благодарит за передачу информации о каждом враге, и гарантирует, что она не останется без внимания. Временные "руководители" и их "заместители" получают свое во время, когда меньше всего ожидают", - говорится в сообщении.
Ситуация на Запорожской АЭС
В начале марта 2022 года российские захватчики оккупировали Энергодар, а 4 марта - Запорожскую АЭС. После захвата, военные агрессора заминировали оборудование и технические помещения станции.
Через несколько месяцев все реакторы ЗАЭС перевели в состояние "холодной остановки" для предотвращения ядерной катастрофы.
В апреле этого года дроны атаковали защитные оболочки реакторов. В украинской разведке заявили, что это была провокация РФ, чтобы обвинить в нападении Украину.
В НАЭК "Энергоатом" отметили, что если в реакторах закончится топливо, на станции может случиться ядерная катастрофа.
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