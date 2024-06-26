ua en ru
Чт, 27 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Назначенное РФ руководство помогает захватчикам мародерить Запорожскую АЭС, - ЦНС

Энергодар, Запорожская область, Среда 26 июня 2024 23:40
UA EN RU
Назначенное РФ руководство помогает захватчикам мародерить Запорожскую АЭС, - ЦНС Фото: российские захватчики мародерят оборудование Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Назначенный россиянами заместитель директора временно захваченной Запорожской атомной электростанции Эдуард Атакищев помогает военным агрессора вывозить со станции незадействованное оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Местные жители отмечают, что новый "руководитель АЭС" был командирован из Ростова-на-Дону. Он отвечает за подписание фиктивных соглашений о передаче невостребованного имущества станции для нужд оккупантов, а также их размещение на территории объекта.

Сам Атакищев регулярно передвигается в окружении военных и почти не появляется в оккупированном Энергодаре, а преимущественно находится в Москве. Вся деятельность Атакищева подчинена национальному центру управления "обороны" РФ. Это очередное свидетельство того, что россияне планомерно превратили ЗАЭС в военный объект.

"Центр национального сопротивления благодарит за передачу информации о каждом враге, и гарантирует, что она не останется без внимания. Временные "руководители" и их "заместители" получают свое во время, когда меньше всего ожидают", - говорится в сообщении.

Ситуация на Запорожской АЭС

В начале марта 2022 года российские захватчики оккупировали Энергодар, а 4 марта - Запорожскую АЭС. После захвата, военные агрессора заминировали оборудование и технические помещения станции.

Через несколько месяцев все реакторы ЗАЭС перевели в состояние "холодной остановки" для предотвращения ядерной катастрофы.

В апреле этого года дроны атаковали защитные оболочки реакторов. В украинской разведке заявили, что это была провокация РФ, чтобы обвинить в нападении Украину.

В НАЭК "Энергоатом" отметили, что если в реакторах закончится топливо, на станции может случиться ядерная катастрофа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС
NEWS
ПАСЕ приняла резолюцию о создании спецтрибунала для России
ПАСЕ приняла резолюцию о создании спецтрибунала для России
DAILY
Посол ЕС Катарина Матернова: 2030 год – реалистичная дата окончания переговоров с Евросоюзом
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Посол ЕС Катарина Матернова: 2030 год – реалистичная дата окончания переговоров с Евросоюзом