UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прижиттєва згода на донорство органів: як це працює та куди звертатися

Фото: українцям пояснили, як стати донором органів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українців можуть надати прижиттєву згоду на донорство органів. Це можна зробити у трансплант-центрах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Українського центру трансплант-координації.

Заява на посмертне донорство - це згода на вилучення анатомічних матеріалів з тіла людини для трансплантації або виготовлення біоімплантатів. Стати донором людина може лише після подачі спеціальної заяви. Це може зробили лише повнолітній громадянин.

При цьому людина у будь-який момент може змінити своє рішення та відкликати згоду на донорство.

Як подати згоду?

Для цього потрібно звернутися до трансплант-координатора у будь-який медичний заклад. Адреси всіх центрів трансплантації можна знайти за посиланням.

Заяву можна подати лише у письмовій формі, а людина повинна зробити це особисто. При собі потрібно мати документ, який посвідчує особу.

Важливо, подати прижиттєву згоду на донорство органів чи відкликати її не можна онлайн, для цього потрібно особисто звернутися в центр.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, які тести та аналізи можна здати безкоштовно у сімейного лікаря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
донориМінстерство охорони здоров'я УкраїниТрансплантація органівмедицинская помощь