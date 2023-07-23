Прижизненное согласие на донорство органов: как это работает и куда обращаться

Заявление на посмертное донорство - это согласие на извлечение анатомических материалов из тела человека для трансплантации или изготовления биоимплантатов. Стать донором человек может только после подачи специального заявления. Это может сделать только совершеннолетний гражданин.

При этом человек в любой момент может изменить свое решение и отозвать согласие на донорство.

Как дать согласие?

Для этого нужно обратиться к трансплант-координатору в любое медицинское учреждение. Адреса всех центров трансплантации можно найти по ссылке.

Заявление можно подать только в письменной форме, а человек должен сделать это лично. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Важно, подать прижизненное согласие на донорство органов или отозвать его нельзя онлайн, для этого нужно лично обратиться в центр.

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