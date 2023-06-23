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Призер УПЛ зазнав поразки після завершення чемпіонату: як це можливо

Фото: Старання Назарія Русина (на передньому плані) виявилися марними (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорців

Українська асоціація футболу покарала луганську "Зорю" за участь у матчі 30-го туру проти закарпатського "Миная" незаявленого футболіста. Третя команда української Прем'єр-ліга зазнала технічної поразки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ розглянув інцидент у фінальному турі чемпіонату України. Тоді під завісу поєдинку тренерський штаб "Зорі" випустив на поле Дмитра Мишньова.

Поява хавбека на заміну стала несподіванкою. Мишньов не потрапив у рапорт арбітра зустрічі в статусі заявленого гравця. Як виявилося, адміністратор луганців припустився помилки при складанні протоколу та не вніс українця в заявку.

Як наслідок, КДК асоціації зарахував "Зорі" технічну поразку з рахунком 0:3. Команда Патріка ван Леувена втратила здобуті три пункти, а нападник Назарій Русин – оформлений у ворота закарпатців дубль. "Минай" же набрав додаткові 3 очки та піднявся на 8-ме підсумкове місце.

Технічна поразка, однак, не змінила становище "Зорі". Луганці залишилися на третій сходинці в турнірній таблиці. У новому сезоні бронзовий призер УПЛ гратиме в кваліфікації Ліги Європи.

До слова, раніше пригадали шлях Черкас до української Прем'єр-ліги впродовж трьох десятиліть.

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