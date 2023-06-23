Призер УПЛ потерпел поражение после завершения чемпионата: как это возможно

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел инцидент в финальном туре чемпионата Украины. Тогда под занавес поединка тренерский штаб "Зари" выпустил на поле Дмитрия Мишнева.

Появление хавбека на замену стало неожиданностью. Мишнев не попал в рапорт арбитра встречи в статусе заявленного игрока. Как оказалось, администратор луганцев допустил ошибку при составлении протокола и не внес украинца в заявку.

Как следствие, КДК ассоциации засчитал "Заре" техническое поражение со счетом 0:3. Команда Патрика ван Леувена потеряла три пункта, а нападающий Назарий Русин – оформленный в ворота закарпатцев дубль. "Минай" же набрал дополнительные 3 очка и поднялся на 8-е итоговое место.

Техническое поражение, однако, не изменило положение "Зари". Луганчане остались на третьей строчке в турнирной таблице. В новом сезоне бронзовый призер УПЛ сыграет в квалификации Лиги Европы.