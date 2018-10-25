ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Літак Wizz Air, який приземлявся у Румунії через "бомбу", вилетів до Варшави

Новини » Надзвичайні події    25.10.2018 - 22:19
Ілюстративне фото (flickr.com/Guido Benedetto)
Ілюстративне фото (flickr.com/Guido Benedetto)

Інформація про бомбу на борту літака виявилася помилковою

Літак Wizz Air, який приземлився в румунському аеропорті Отопені через повідомлення про бомбу на борту, вилетів о 21:12 у Варшаву. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agerpres.

зокрема, як повідомили в прес-службі Національного аеропорту Бухареста (CNAB), інформація про бомбу в літаку виявилася помилковою. Дані про вибухівку повідомила жінка в аеропорту Кутаїсі (Грузія).

За даними CNAB цей інцидент не призвів до порушень у повітряному сполученні в аеропорту Отопені - спостерігалися лише незначні затримки в терміналі для прильотів через те, що пасажирів доставляли автобусом до будівлі аеропорту після висадки з літаків.

Літак Wizz Air був перевірений на предмет безпеки. Також була проведена перевірка пасажирів та їх багажу.

Нагадаємо, у четвер, 25 жовтня, літак Wizz Air, який прямував за маршрутом Кутаїсі-Варшава, терміново приземлився в румунському аеропорті Отопені після загрози вибуху бомби на борту.

Літак Wizz Air зробив аварійну посадку в Румунії через загрозу вибуху Американські авіакомпанії відновлюють польоти до трьох міст України
Новини України Wizz AirЛітак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся