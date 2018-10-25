Літак Wizz Air, який приземлявся у Румунії через "бомбу", вилетів до Варшави

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Інформація про бомбу на борту літака виявилася помилковою

Літак Wizz Air, який приземлився в румунському аеропорті Отопені через повідомлення про бомбу на борту, вилетів о 21:12 у Варшаву. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agerpres.

зокрема, як повідомили в прес-службі Національного аеропорту Бухареста (CNAB), інформація про бомбу в літаку виявилася помилковою. Дані про вибухівку повідомила жінка в аеропорту Кутаїсі (Грузія).

За даними CNAB цей інцидент не призвів до порушень у повітряному сполученні в аеропорту Отопені - спостерігалися лише незначні затримки в терміналі для прильотів через те, що пасажирів доставляли автобусом до будівлі аеропорту після висадки з літаків.

Літак Wizz Air був перевірений на предмет безпеки. Також була проведена перевірка пасажирів та їх багажу.

Нагадаємо, у четвер, 25 жовтня, літак Wizz Air, який прямував за маршрутом Кутаїсі-Варшава, терміново приземлився в румунському аеропорті Отопені після загрози вибуху бомби на борту.