"Приземлили" усі цілі. В Повітряних силах показали роботу по БпЛА під час нічної атаки

"Бойова робота по "шахедах" 22 листопада 2023! Уражено всі 14 ударних БпЛА", - пише

Нічна атака на Україну

З 20:00 вечора російські терористи атакували Україну з південно-східного напрямку 14-ма ударними БпЛА, а також крилатою ракетою Х-22 - із літака Ту22М3.

В результаті бойової роботи Повітряних сил, Сухопутних військ та Національної гвардії було знищено усі 14 ворожих безпілотників Shahed-131/136. Зокрема крилата ракета також не досягла своєї цілі. Вона впала у Запорізькій області на відкритій місцевості.

Під час атаки ворога було чутно роботу протиповітряної оборони в низці областей, зокрема у Київській та Сумській.