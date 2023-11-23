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"Приземлили" усі цілі. В Повітряних силах показали роботу по БпЛА під час нічної атаки

Фото: в Повітряних силах показали роботу по БпЛА під час нічної атаки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" в ніч з вівторка на середу, 22 листопада. Протиповітряна оборона знищила усі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

"Бойова робота по "шахедах" 22 листопада 2023! Уражено всі 14 ударних БпЛА", - пише 

Нічна атака на Україну

З 20:00 вечора російські терористи атакували Україну з південно-східного напрямку 14-ма ударними БпЛА, а також крилатою ракетою Х-22 - із літака Ту22М3. 

В результаті бойової роботи Повітряних сил, Сухопутних військ та Національної гвардії було знищено усі 14 ворожих безпілотників Shahed-131/136. Зокрема крилата ракета також не досягла своєї цілі. Вона впала у Запорізькій області на відкритій місцевості. 

Під час атаки ворога було чутно роботу протиповітряної оборони в низці областей, зокрема у Київській та Сумській. 

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