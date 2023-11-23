ua en ru
Чт, 23 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Приземлили" усі цілі. В Повітряних силах показали роботу по БпЛА під час нічної атаки

Четвер 23 листопада 2023 16:29
UA EN RU
"Приземлили" усі цілі. В Повітряних силах показали роботу по БпЛА під час нічної атаки Фото: в Повітряних силах показали роботу по БпЛА під час нічної атаки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" в ніч з вівторка на середу, 22 листопада. Протиповітряна оборона знищила усі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

"Бойова робота по "шахедах" 22 листопада 2023! Уражено всі 14 ударних БпЛА", - пише

Нічна атака на Україну

З 20:00 вечора російські терористи атакували Україну з південно-східного напрямку 14-ма ударними БпЛА, а також крилатою ракетою Х-22 - із літака Ту22М3.

В результаті бойової роботи Повітряних сил, Сухопутних військ та Національної гвардії було знищено усі 14 ворожих безпілотників Shahed-131/136. Зокрема крилата ракета також не досягла своєї цілі. Вона впала у Запорізькій області на відкритій місцевості.

Під час атаки ворога було чутно роботу протиповітряної оборони в низці областей, зокрема у Київській та Сумській.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ПВО Війна в Україні
NEWS
Війна РФ проти України увійшла у критичний період, - зовнішня розвідка
Війна РФ проти України увійшла у критичний період, - зовнішня розвідка
DAILY
Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах