"Приземлили" все цели. В Воздушных силах показали работу по БпЛА во время ночной атаки
Российские террористы атаковали Украину беспилотниками типа Shahed в ночь со вторника на среду, 22 ноября. Противовоздушная оборона уничтожила все цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука.
"Боевая работа по "шахедам" 22 ноября 2023 года! Поражены все 14 ударных БпЛА", - пишет
Ночная атака на Украину
С 20:00 вечера российские террористы атаковали Украину с юго-восточного направления 14-ю ударными БпЛА, а также крылатой ракетой Х-22 - с самолета Ту22М3.
В результате боевой работы Воздушных сил, Сухопутных войск и Национальной гвардии были уничтожены все 14 вражеских беспилотников Shahed-131/136. В частности крылатая ракета также не достигла своей цели. Она упала в Запорожской области на открытой местности.
Во время атаки врага было слышно работу противовоздушной обороны в ряде областей, в частности в Киевской и Сумской.
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