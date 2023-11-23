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"Приземлили" все цели. В Воздушных силах показали работу по БпЛА во время ночной атаки

Четверг 23 ноября 2023 16:29
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"Приземлили" все цели. В Воздушных силах показали работу по БпЛА во время ночной атаки Фото: в Воздушных силах показали работу по БпЛА во время ночной атаки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы атаковали Украину беспилотниками типа Shahed в ночь со вторника на среду, 22 ноября. Противовоздушная оборона уничтожила все цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука.

"Боевая работа по "шахедам" 22 ноября 2023 года! Поражены все 14 ударных БпЛА", - пишет

Ночная атака на Украину

С 20:00 вечера российские террористы атаковали Украину с юго-восточного направления 14-ю ударными БпЛА, а также крылатой ракетой Х-22 - с самолета Ту22М3.

В результате боевой работы Воздушных сил, Сухопутных войск и Национальной гвардии были уничтожены все 14 вражеских беспилотников Shahed-131/136. В частности крылатая ракета также не достигла своей цели. Она упала в Запорожской области на открытой местности.

Во время атаки врага было слышно работу противовоздушной обороны в ряде областей, в частности в Киевской и Сумской.

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