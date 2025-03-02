"Приземлили" п’ять БПЛА-розвідників. Українські бійці знищили дрони росіян

На Донеччині бійці Non-Stop Group 2-го окремого загону Центру спеціального призначення НГУ "Омега" успішно знищили п’ять безпілотних літальних апаратів (БПЛА) противника.

Зокрема, було збито чотири безпілотники Zala та один "Орлан". Окупанти використовували ці дрони для ведення розвідки та передачі відеоінформації, що створює значну загрозу як для українських військових, так і для цивільних осіб.

Цей результат став можливим завдяки професіоналізму та майстерності українських військових.