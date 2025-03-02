"Приземлили" пять БПЛА-разведчиков. Украинские бойцы уничтожили дроны россиян

В Донецкой области бойцы Non-Stop Group 2-го отдельного отряда Центра специального назначения НГУ "Омега" успешно уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника.

В частности, были сбиты четыре беспилотника Zala и один "Орлан". Оккупанты использовали эти дроны для ведения разведки и передачи видеоинформации, что создает значительную угрозу как для украинских военных, так и для гражданских лиц.

Этот результат стал возможным благодаря профессионализму и мастерству украинских военных.