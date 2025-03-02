"Приземлили" пять БПЛА-разведчиков. Украинские бойцы уничтожили дроны россиян

ВСУ уничтожили пять вражеских БПЛА в Донецкой области. Сбитые дроны использовались оккупантами для разведки и передачи видеоинформации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".
В Донецкой области бойцы Non-Stop Group 2-го отдельного отряда Центра специального назначения НГУ "Омега" успешно уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника.
В частности, были сбиты четыре беспилотника Zala и один "Орлан". Оккупанты использовали эти дроны для ведения разведки и передачи видеоинформации, что создает значительную угрозу как для украинских военных, так и для гражданских лиц.
Этот результат стал возможным благодаря профессионализму и мастерству украинских военных.
На Покровском направлении украинские защитники успешно отбили 27 штурмовых атак врага вблизи Новой Полтавки, Тарасовки, Елизаветовки, Луча, Котляровки, Надиевки, Покровска, Песчаного, Удачного, Преображенки, Богдановки, Андреевки и Улаклов.
Враг также проводил наступательные действия на других направлениях. На Купянском направлении агрессор совершил три атаки вблизи Новоосиново и Загрызово, но потерпел поражение.