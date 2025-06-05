Не прийшло сповіщення в "Дії"? Як дітям військових отримати компенсацію за навчання

У застосунку "Дія" стартувала програма підтримки для дітей українських захисників - держава компенсує вартість навчання за контрактом. Перші 1000 студентів уже отримали сповіщення.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН).
У пілотному режимі запрацювала нова державна програма компенсації вартості контрактного навчання для дітей ветеранів і ветеранок. Перші сповіщення через застосунок "Дія" вже надійшли 1000 студентів.
Програма орієнтована насамперед на випускників бакалаврату й магістратури, щоб вони встигли отримати компенсацію ще цього навчального року.
Отримати державну підтримку можуть діти, які навчаються за контрактом у:
І належать до однієї з категорій:
Крок 1. Очікуйте сповіщення в застосунку "Дія".
Крок 2. Після отримання - підтвердьте сертифікат протягом 20 календарних днів.
Крок 3. Держава перерахує кошти напряму закладу освіти - студент не отримає їх "на руки".
Якщо сповіщення ще не надійшло, насамперед потрібно перевірити, чи ваш заклад освіти уклав договір із Міністерством у справах ветеранів.
Після цього подайте документи до адміністрації закладу:
Після перевірки даних сповіщення з’явиться в "Дії" найближчим часом.
Щоб приєднатися, ЗВО має:
Якщо студент уже сплатив кошти самостійно - заклад зобов’язаний повернути їх протягом 6 місяців.
У МОН зазначають, що це - перший масштабний проєкт, що дозволяє дітям військових здобути освіту без фінансового навантаження.
Раніше РБК-Україна писало, що ветерани та їхні родини з Львівської, Івано-Франківської та Дніпропетровської областей можуть безкоштовно опанувати одну з 20 професій у рамках проєкту "Соціальне згуртування та реінтеграція ветеранів". Учасникам пропонують курси професійної підготовки, психосоціальну підтримку та фінансову допомогу. Подати заявку можна до 16 червня 2025 року.
Також ми розповідали, що в Україні кількість випускників шкіл значно знизилася - зараз близько 360 тисяч проти 800 тисяч 25 років тому. Через це мережу вищих навчальних закладів планують скоротити до 100 до 2030 року, щоб підвищити якість освіти та ефективність. Укрупнення вишів відбуватиметься індивідуально, з об’єднанням менших закладів у потужніші.
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