Не прийшло сповіщення в "Дії"? Як дітям військових отримати компенсацію за навчання

У пілотному режимі запрацювала нова державна програма компенсації вартості контрактного навчання для дітей ветеранів і ветеранок. Перші сповіщення через застосунок "Дія" вже надійшли 1000 студентів.

Програма орієнтована насамперед на випускників бакалаврату й магістратури, щоб вони встигли отримати компенсацію ще цього навчального року.

Хто може отримати компенсацію

Отримати державну підтримку можуть діти, які навчаються за контрактом у:

закладах професійної освіти;

фахової передвищої освіти;

закладах вищої освіти.

І належать до однієї з категорій:

діти загиблих (померлих) військовослужбовців;

діти ветеранів або ветеранок з інвалідністю;

діти учасників бойових дій;

діти зниклих безвісти за особливих обставин;

діти військовополонених;

діти постраждалих учасників Революції Гідності.

Як отримати допомогу

Крок 1. Очікуйте сповіщення в застосунку "Дія".

Крок 2. Після отримання - підтвердьте сертифікат протягом 20 календарних днів.

Крок 3. Держава перерахує кошти напряму закладу освіти - студент не отримає їх "на руки".

Що робити, якщо не отримали сповіщення

Якщо сповіщення ще не надійшло, насамперед потрібно перевірити, чи ваш заклад освіти уклав договір із Міністерством у справах ветеранів.

Після цього подайте документи до адміністрації закладу:

свідоцтво про народження дитини;

витяг з ЄДРВВ або посвідчення учасника бойових дій одного з батьків.

Після перевірки даних сповіщення з’явиться в "Дії" найближчим часом.

Як закладам освіти долучитися до проєкту

Щоб приєднатися, ЗВО має:

укласти договір із Мінветеранів;

мати чинну ліцензію на освітню діяльність;

оновити інформацію про пільги у ЄДЕБО;

щомісяця до 1 числа звітувати про використання коштів;

гарантувати, що держдопомога повністю покриє вартість навчання.

Якщо студент уже сплатив кошти самостійно - заклад зобов’язаний повернути їх протягом 6 місяців.

У МОН зазначають, що це - перший масштабний проєкт, що дозволяє дітям військових здобути освіту без фінансового навантаження.