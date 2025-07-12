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Прийшла зі зброєю та "терміновим повідомленням": біля резиденції Трампа затримали жінку

Субота 12 липня 2025 01:26
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Прийшла зі зброєю та "терміновим повідомленням": біля резиденції Трампа затримали жінку Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Біля контрольно-пропускного пункту приватної резиденції президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго заарештували жінку з "терміновим повідомленням" для американського лідера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post.

Керолайн Шоу під'їхала на автомобілі до резиденції, підійшла до воріт і сказала охороні, що їй потрібно терміново поговорити з Трампом. Також вона попередила, що в її автомобілі є зброя.

Зрештою, жінку затримали і провели огляд її машини. У цей момент президент США був у Вашингтоні.

Зазначено, що водійські права підозрюваної були недійсні з 23 квітня через неоплачені штрафи за порушення правил дорожнього руху. Також 2021 року закінчився термін реєстрації її автомобіля.

8 липня суд заборонив жінці наближатися до Трампа, його резиденції або будь-якої іншої його власності. Також їй заборонять володіти зброєю протягом щонайменше одного року. У суді жінка заявила про свою невинуватість.

Інші інциденти біля резиденції Трампа

Нещодавно 23-річний чоловік намагався незаконно потрапити на територію резиденції Дональда Трампа, щоб "поговорити з президентом про Євангеліє" і "одружитися з його онукою". До цього його затримували за схожий інцидент у новорічну ніч.

Примітно, що охорона Трампа посилила його захист на тлі повідомлення про те, що агенти Ірану готували на нього замах.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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