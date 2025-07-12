Прийшла зі зброєю та "терміновим повідомленням": біля резиденції Трампа затримали жінку
Біля контрольно-пропускного пункту приватної резиденції президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго заарештували жінку з "терміновим повідомленням" для американського лідера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post.
Керолайн Шоу під'їхала на автомобілі до резиденції, підійшла до воріт і сказала охороні, що їй потрібно терміново поговорити з Трампом. Також вона попередила, що в її автомобілі є зброя.
Зрештою, жінку затримали і провели огляд її машини. У цей момент президент США був у Вашингтоні.
Зазначено, що водійські права підозрюваної були недійсні з 23 квітня через неоплачені штрафи за порушення правил дорожнього руху. Також 2021 року закінчився термін реєстрації її автомобіля.
8 липня суд заборонив жінці наближатися до Трампа, його резиденції або будь-якої іншої його власності. Також їй заборонять володіти зброєю протягом щонайменше одного року. У суді жінка заявила про свою невинуватість.
Інші інциденти біля резиденції Трампа
Нещодавно 23-річний чоловік намагався незаконно потрапити на територію резиденції Дональда Трампа, щоб "поговорити з президентом про Євангеліє" і "одружитися з його онукою". До цього його затримували за схожий інцидент у новорічну ніч.
Примітно, що охорона Трампа посилила його захист на тлі повідомлення про те, що агенти Ірану готували на нього замах.
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