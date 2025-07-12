ua en ru
Сб, 12 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Пришла с оружием и "срочным сообщением": возле резиденции Трампа задержали женщину

Суббота 12 июля 2025 01:26
UA EN RU
Пришла с оружием и "срочным сообщением": возле резиденции Трампа задержали женщину Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Возле контрольно-пропускного пункта частной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго арестовали женщину со "срочным сообщением" для американского лидера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.

Кэролайн Шоу подъехала на автомобиле к резиденции, подошла к воротам и сказала охране, что ей нужно срочно поговорить с Трампом. Также она предупредила, что в ее автомобиле есть оружие.

В итоге, женщину задержали и провели осмотр ее машины. В этот момент президент США был в Вашингтоне.

Отмечено, что водительские права подозреваемой были недействительны с 23 апреля из-за неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Также в 2021 году истек срок регистрации ее автомобиля.

8 июля суд запретил женщине приближаться к Трампу, его резиденции или любой другой его собственности. Также ей запретят владеть оружием в течение как минимум одного года. В суде женщина заявила о своей невиновности.

Другие инциденты возле резиденции Трампа

Недавно 23-летний мужчина пытался незаконно попасть на территорию резиденции Дональда Трампа, чтобы "поговорить с президентом о Евангелии" и "жениться на его внучке". До этого его задерживали за похожий инцидент в новогоднюю ночь.

Примечательно, что охрана Трампа усилила его защиту на фоне сообщения о том, что агенты Ирана готовили на него покушение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Россияне атакуют почти на всех направлениях: где идут самые горячие бои
Россияне атакуют почти на всех направлениях: где идут самые горячие бои
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом