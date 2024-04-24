Пришла повестка, но есть "бронь": что делать и нужно ли идти в ТЦК

Во время мобилизации в Украине повестки могут вручать или высылать всем мужчинам военнообязанного возраста. В том числе тем, кто уже раньше получил бронь или отсрочку от службы.

Что делать в таких случаях и нужно ли идти в военкомат забронированному сотруднику, в комментарии РБК-Украина объясняет юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько.

Есть бронь, но пришла повестка: алгоритм действий

Во время действия военного положения из-за плохой координации действий, которая в основном связана с проблемами актуализации данных, довольно часто представители ТЦК и СП бесконтрольно высылают повестки, говорит Михаил Лобунько.

"Это приводит к тому, что очень часто военнообязанным могут приходить повестки, даже несмотря на то, что эти люди забронированы на период мобилизации и на военное время и находятся на специальном военном учете. Конечно, после получения повестки те, у кого есть отсрочка от мобилизации в виде бронирования, должны явиться в ТЦК и СП и предоставить доказательства бронирования", – говорит юрист.

При этом ТЦК и СП могут попросить пройти ВЛК и обновить ваши данные – это законно.

"Надо обновить учетные данные, но всегда помнить, что мобилизовать человека, имеющего бронирование, без его доброй воли и собственного желания не могут. Если же человек сомневается в соблюдении законодательства представителями ТЦК и СП, он может направить подтверждающие документы в ТЦК и СП средствами почтовой связи – ценным письмом", – объясняет собеседник.

Какими именно документами подтверждается бронирование сотрудника? Таким документом является выписка из Приказа Министерства экономики Украины.

"Следовательно, нужно в любом случае дать понимание представителям ТЦК и СП, что человек имеет законное основание для отсрочки от мобилизации и не скрывается. Такой подход позволит избежать лишних проблем и своевременно проинформировать ТЦК и СП", – добавляет он.