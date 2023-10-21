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Прийшла кормити собак. В Бериславі під завалами будинку знайшли мертву жінку

Херсон, Субота 21 жовтня 2023 15:53
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Прийшла кормити собак. В Бериславі під завалами будинку знайшли мертву жінку Фото: в Бериславі під завалами будинку знайшли мертву жінку (t.me/khersonpolice)
Автор: Наталія Гурковська

Під час разбирання завалів у Бериславі Херсонської області після чергового обстрілу знайшли тіло жінки. Вона прийшла покормити собак, а в цей час як раз сталася атака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Херсонської області.

"У Бериславі під час розбирання завалів зруйнованого російською бомбою будинку виявлено тіло жінки. Поліцейські встановили її особу", - йдеться в повідомленні.

За даними поліцейських, загиблою виявилась 56-річна місцева жителька, яка доглядала за будинком і на момент авіаційного удару ще 19 жовтня прийшла годувати собак.

Обстріли Херсонської області

Російські війська захопили Херсонську область у лютому 2022 року під час масштабного вторгнення в Україну. Вже у листопаді українські сили повернули Херсон та частину населених пунктів під свій контроль.

При цьому російські війська продовжують обстріли Херсона і, зокрема, Берислава та району, з території тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області.

Наприклад, російські окупанти цілий день 25 вересня обстрілювали Берислав Херсонської області. Загалом троє людей загинули, двоє отримали поранення. А 18 жовтня російські війська скинули авіабомби з авіації на Бериславський район. Загинула людина.

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Херсонська область Берислав
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