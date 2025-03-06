Прийом заяв триватиме два місяці. Як записати дитину до першого класу в Києві

У Київській міській державній адміністрації повідомили, в який період батьки зможуть подати заяву на вступ дитини до першого класу столичних закладів освіти. Зробити це можна як особисто, так і онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА.
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Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський розповів, що цього року прийом заяв щодо запису дітей до перших класів у Києві стартує 1 квітня. Триватиме він впродовж двох місяців - до 31 травня.
"Цього року батьки вперше можуть подати заявку онлайн - через Портал послуг у розділі "Запис дитини до школи", - наголосив посадовець.
Подати всі необхідні документи для вступу дитини до школи можна:
"Для вступу достатньо заяви одного з батьків, поданої особисто або через Портал послуг. Оригінали документів, зокрема медичні довідки, можна подати пізніше у встановлені школою терміни", - пояснив представник КМДА.
За словами Мондриївського, головний критерій для зарахування в перший клас - проживання дитини в мікрорайоні, де розташована школа. Жодних додаткових умов для першочергового зарахування - не існує.
Він зауважив, що благодійні внески, які надходять у фонди, які співпрацюють зі школами, є добровільними та жодним чином не впливають на вступ. Крім того, будь-які пропозиції "оплатити місце" - це складові корупції.
Заступник голови КМДА додав, один із найбільших пріоритетів - безпека дітей.
"У межах програми "Київ Цифровий" столиця реалізує сучасні цифрові рішення для створення безпечного та комфортного освітнього середовища. Так, у школах працюють сучасні системи відеоспостереження, стабільний інтернет в укриттях, розвивається цифрова інфраструктура", - розповів посадовець.
Він повідомив, що цього року "саме завдяки оновленим укриттям у школах Києва в очному форматі навчаються майже 226,3 тисячі учнів, з яких близько 21 тисяча - першокласники".
Уточнюється, що в цілому у 2023/2024 навчальному році до перших класів столичних шкіл зарахували 23,9 тисячі дітей. У 2024/2025 - навчаються 20,7 тисячі першокласників.
Очікується, що 1 вересня 2025 року до школи підуть близько 21 тисячі нових учнів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Верховна Рада дозволила визнавати освіту дітей, які навчаються за кордоном.
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