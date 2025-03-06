Прием заявлений продлится два месяца. Как записать ребенка в первый класс в Киеве

В Киевской городской государственной администрации сообщили, в какой период родители смогут подать заявление на поступление ребенка в первый класс столичных учебных заведений. Сделать это можно как лично, так и онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
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Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский рассказал, что в этом году прием заявлений насчет записи детей в первые классы в Киеве стартует 1 апреля. Продлится он в течение двух месяцев - до 31 мая.
"В этом году родители впервые могут подать заявку онлайн - через Портал услуг в разделе "Запис дитини до школи", - подчеркнул чиновник.
Подать все необходимые документы для поступления ребенка в школу можно:
"Для поступления достаточно заявления одного из родителей, поданного лично или через Портал услуг. Оригиналы документов, в частности медицинские справки, можно подать позже в установленные школой сроки", - объяснил представитель КГГА.
По словам Мондриевского, главный критерий для зачисления в первый класс - проживание ребенка в микрорайоне, где расположена школа. Никаких дополнительных условий для первоочередного зачисления - не существует.
Он отметил, что благотворительные взносы, поступающие в фонды, которые сотрудничают со школами, являются добровольными и никоим образом не влияют на поступление. Кроме того, любые предложения "оплатить место" - это составляющие коррупции.
Заместитель председателя КГГА добавил, один из самых больших приоритетов - безопасность детей.
"В рамках программы "Київ Цифровий" столица реализует современные цифровые решения для создания безопасной и комфортной образовательной среды. Так, в школах работают современные системы видеонаблюдения, стабильный интернет в укрытиях, развивается цифровая инфраструктура", - рассказал чиновник.
Он сообщил, что в этом году "именно благодаря обновленным укрытиям в школах Киева в очном формате учатся почти 226,3 тысячи учеников, из которых около 21 тысячи - первоклассники".
Уточняется, что в целом в 2023/2024 учебном году в первые классы столичных школ зачислили 23,9 тысячи детей. В 2024/2025 - учатся 20,7 тысячи первоклассников.
Ожидается, что 1 сентября 2025 года в школу пойдут около 21 тысячи новых учеников.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Верховная Рада разрешила признавать образование детей, которые учатся за границей.
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