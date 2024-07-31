Нерухомість в окупації. Раді пропонують спростити підтвердження права власності

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, покликаний спростити підтвердження права власності у разі відсутності доступу до документів БТІ на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції .

Як зазначили в прес-службі, внутрішні переселенці іноді стикаються з проблемою відсутності доступу до документів БТІ щодо нерухомості, яка знаходиться на ТОТ або на територіях бойових дій.

"Це створює проблему з отриманням компенсації за програмою єВідновлення за пошкоджене або знищене житло для осіб, чиє право власності на нерухомість виникло до 2013 року і запис про яке у Держреєстрі речових прав відсутній", - йдеться в повідомленні.

З метою вирішення цього питання групою депутатів було зареєстровано законопроект № 11440. Ним передбачається спрощена процедура підтвердження права власності на житло у разі, якщо його було зареєстровано через БТІ з використанням паперових носіїв, наразі недоступних через тимчасову окупацію або знищених унаслідок бойових дій.

Документом пропонується унормувати адміністративну процедуру та надати державним реєстраторам і нотаріусам право вносити відомості до електронного Державного реєстру речових прав на підставі правовстановлювальних документів без підтвердження інформації від БТІ.