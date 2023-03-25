Приїзд Сі Цзіньпіна до Москви знизив ризики застосування Путіним ядерної зброї, - Боррель

Візит китайського лідера до Росії зробив "світ безпечнішим", а також значно знизив ймовірність того, що Путін застосує ядерну зброю, сказав Боррель.

За його словами, президент Сі під час зустрічі з Путіним "дуже і дуже ясно" дав зрозуміти, що за жодних обставин він не повинен розгортати ядерну зброю в ході вторгнення в Україну. Путін також погодився переглянути план Сі із 12 пунктів щодо припинення бойових дій.

"Президент хоче мінімізувати ризик бути пов'язаним з російською військовою інтервенцією. Вони не беруть участь у військових діях, і немає жодних ознак того, що вони хочуть вступати у військові дії", - сказав Боррель.

Хоча ризик застосування ядерної зброї зведений до мінімуму, але, незважаючи на неодноразові попередження США на адресу Китаю, останній планує направити зброю своєму союзнику Москві, зазначив Боррель, додавши, що жодних конкретних доказів такого твердження немає.

Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше попередив, що Китай розглядає можливість постачання до Росії боєприпасів, зокрема летальної зброї. Такий крок означатиме ескалацію та означатиме "серйозні наслідки" для Китаю, попередив Блінкен.

Говорячи про потенційні поставки зброї Китаєм до Росії, Боррель сказав: "Вони не перетнули жодних червоних ліній", додавши, що Пекін "не повністю приєднався до Росії". Боррель зазначив, що хоча китайський план з 12 пунктів був відкинутий США як упереджений, він, можливо, не був повністю проросійським.

Представник ЄС, однак, розкритикував Пекін за те, що він разом з Індією скористався перевагами, купуючи російську нафту за нижчими цінами через санкції. Китай надає "економічну підтримку" своєму союзнику Росії, купуючи російську нафту за низькими цінами.

"Це хороший бізнес для них. Не можна очікувати, що Китай перестане купувати російську нафту", - наголосив Боррель.

Він також повідомив, що "найближчим часом" здійснить поїздку до Китаю у супроводі голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.