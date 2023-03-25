Приезд Си Цзиньпина в Москву снизил риски применения Путиным ядерного оружия, - Боррель

Визит китайского лидера в Россию сделал "мир более безопасным", а также значительно снизил вероятность того, что Путин применит ядерное оружие, сказал Боррель.

По его словам, председатель Си во время встречи с Путиным "очень и очень ясно" дал понять, что ни при каких обстоятельствах он не должен развертывать ядерное оружие в ходе продолжающегося вторжения в Украину. Путин также согласился пересмотреть план Си из 12 пунктов по прекращению боевых действий.

"Председатель хочет минимизировать риск быть связанным с российской военной интервенцией. Они не участвуют в военных действиях, и нет никаких признаков того, что они хотят вступать в военные действия", - сказал Боррель.

Хотя риск применения ядерного оружия сведен к минимуму, но, несмотря на неоднократные предупреждения США в адрес Китая, последний планирует направить оружие своему союзнику Москве, отметил Боррель, добавив, что никаких конкретных доказательств такому утверждению нет.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее предупредил, что Китай рассматривает возможность поставок в Россию боеприпасов, в том числе летального оружия. Такой шаг будет означать эскалацию и будет означать "серьезные последствия" для Китая, предупредил Блинкен.

Говоря о потенциальных поставках оружия Китаем в Россию, Боррель сказал: "Они не пересекли никаких красных линий", добавив, что Пекин "не полностью присоединился к России". Боррель отметил, что, хотя китайский план из 12 пунктов был отвергнут США как предвзятый, он, возможно, не был полностью пророссийским.

Представитель ЕС, однако, раскритиковал Пекин за то, что он вместе с Индией воспользовался преимуществами, покупая российскую нефть по более низким ценам из-за санкций. Китай оказывает "экономическую поддержку" своему союзнику России, покупая российскую нефть по низким ценам.

"Это хороший бизнес для них. Нельзя ожидать, что Китай перестанет покупать российскую нефть", - подчеркнул Боррель.

Он также сообщил, что "в ближайшее время" совершит поездку в Китай в сопровождении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Испании Педро Санчеса.