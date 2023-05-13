Приїхав не жалітися. Зеленський назвав мету візиту в Італію

"Я не приїхав жалітися. Я приїхав говорити про співпрацю", - повідомив Зеленський.

Крім того, президент подякував за допомогу, яку Італія надає Україні.

"Пані прем'єр, передусім я хотів би подякувати за допомогу в порятунку життів людей, все що ми разом робимо заради безпеки, і це захищає наших людей і наших воїнів", - наголосив він.

Нагадаємо, про всі подробиці сьогоднішнього візиту президента до Риму можна дізнатися за посиланням.

Ми також писали, що завтра, 14 травня, Зеленський планує відвідати Німеччину.

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