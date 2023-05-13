RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Приехал не жаловаться. Зеленский назвал цель визита в Италию

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Во время сегодняшней встречи с итальянским премьер министром Джорджой Мелони украинский президент Владимир Зеленский планирует обсудить сотрудничество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию встречи.

"Я не приехал жаловаться. Я приехал говорить о сотрудничестве", - сообщил Зеленский.

Кроме того, президент поблагодарил за помощь, которую Италия оказывает Украине.

"Госпожа премьер прежде всего я хотел бы поблагодарить за помощь в спасении жизней людей, все что мы вместе делаем ради безопасности, и это защищает наших людей и наших воинов", - подчеркнул он.

Напомним, все подробности сегодняшнего визита президента в Рим можно узнать по ссылке.

Мы также писали, что завтра, 14 мая, Зеленский планирует посетить Германию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийИталия