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Приїде найближчим часом. У Дуди підтвердили візит Байдена до Польщі

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Керівник управління міжнародної політики канцелярії президента Польщі Мартін Пшидач підтвердив, що американський лідер Джо Байден найближчим часом відвідає Польщу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Пшидач зараз перебуває у Вашингтоні, разом із ним прилетів голова Бюро національної безпеки Яцек Сівера. Політики провели зустрічі у Раді національної безпеки та Білому домі. Обговорювалися питання подальшої допомоги Україні, військової присутності США у Польщі, передачі технологій та закупівель озброєнь, а також саміт Альянсу у Вільнюсі.

Після переговорів Пшидач повідомив, що президент Байден найближчим часом приїде до Польщі.

"Як ми знаємо від самого президента Байдена, він має намір приїхати до Польщі. Сьогоднішня розмова була про ці плани на найближче майбутнє. Звичайно, деталі такого візиту будуть повідомлені, коли буде визначено конкретну дату, але ця моя сьогоднішня розмова була великим кроком уперед", - сказав він.

Нагадаємо, раніше американське видання NBC повідомляло, що Джо Байден на річницю російського вторгнення в Україну планує візит до Європи . За даними журналістів, американський лідер планує відвідати Польщу, де оголосить новий пакет допомоги Україні.

Також повідомлялося, що український лідер ВолодимирЗеленський може зустрітися з американським та польським лідерами Джо Байденом та Анджеєм Дудою . Зустріч може пройти в Польщі.

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Джозеф БайденПольща