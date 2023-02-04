Приедет в ближайшее время. У Дуды подтвердили визит Байдена в Польшу

Пшидач сейчас находится в Вашингтоне, вместе с ним прилетел глава Бюро национальной безопасности Яцек Сивера. Политики провели встречи в Совете национальной безопасности и Белом доме. Обсуждались вопросы дальнейшей помощи Украине, военного присутствия США в Польше, передачи технологий и закупок вооружений, а также саммит Альянса в Вильнюсе.

После переговоров Пшидач сообщил, что президент Байден в ближайшее время приедет в Польшу.

"Как мы знаем от самого президента Байдена, он намерен приехать в Польшу. Сегодняшний разговор был об этих планах на ближайшее будущее. Конечно, детали такого визита будут сообщены, когда будет определена конкретная дата, но этот мой сегодняшний разговор был большим шагом вперед", - сказал он.